AM Show Blog Tuesday Nov. 8. 2016

New Music Showdown: Drunken Masters "Louder" vs. Jackal "Anonymous" vs. The Chainsmokers "Setting Fires"

Winner: Jackal ft. Mister Blonde "Anonymous"

9am Banger: Buraka Som Sistema "Hangover(BaBaBa)"

6am Playlist:

The Chainsmokers ft. XYLØ "Setting Fires"

Tommy Trash & Taisun "IOUE"

Galantis & Hook N Sling "Love On Me" - Peter Bjorn and John Remix

R3hab "Icarus"

Röyksopp ft. Susanne Sundfor "Never Ever"

Nebbra ft. Mike Sabath "You"

Ascension "Someone"

Jenaux ft. Bryn Christopher "I Want Your Love"

Disciples "Daylight"

F*kkk Offf "More Than Friends" - Markus Lange & Stereofunk Remix

Big Gigantic f/ Naaz "Brighter Future"

Grandtheft & Delaney Jane "Easy Go"

Twenty-One Pilots "Heathens" - Joe Maz Remix

Kölsch "Grey"

Aphex Twin "Windowlicker"

Porter Robinson & Madeon "Shelter"

