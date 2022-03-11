Powermix Playlist for March 11, 2022

DJ Randy Schlager in the mix Friday nights at 8PM for Powermix!
Hour 1, 8PM:
TAKE ME – RICHARD GREY FEAT. SUPEFUNK
THE NIGHT – SGT SLICK
RESPECT – BLOCK & CROWN
MY LIPS – CRAZIBIZA
CHAINED TO THE RHYTHM – KATY PERRY
MILLION DOLLAR BILL – WHITNEY HOUSTON
SOMETHING JUST LIKE THIS – CHAINSMOKERS/COLDPLAY
LAY IT ALL ON ME – RUDIMENTAL F. ED SHEERAN
DANCING ON MY OWN – ROBYN
DADDY COOL – LIZOT & BONEY M
STAYIN ALIVE – DISCO GURLS/BEE GEE’S
CLAP YOUR HANDS – KUNGS
MR. SAXOBEAT – ALEXANDRA STAN
MR. VAIN – BLACK CAVIAR
I FEEL GOOD – PITBULL F. ANTHONY WATTS
HIGH – THE CHAINSMOKERS (end)
Hour 2, 9PM:
ILY (I LOVE U BABY) – SURF MESA & TOPIC
TELL IT TO MY HEART – MEDUZA Ft. HOZIER
BLINDING LIGHTS – THE WEEKND
SALTWATER – CHICHANE F. MAIRE BRENNAN
WHEN LOVE TAKES OVER – DAVID GUETTA & KELLY ROWLAND
BEAUTIFUL PEOPLE – CHRIS BROWN
BITTERSWEET SYMPHONY – SUREV
L’AMOUR TOUJOURS – DZEKO & TORRES FEAT. DELANEY JANE
INSOMNIA – FAITHLESS
CLUB ADDICT – CAT DEALERS & FTAMPA & SPANKOX
DARK HORSE – KATY PERRY
GREEN LIGHT – LORDE
IT’S ALRIGHT – P&ME
ROMANI KRYDER – F. STEVE ANGELO (end)
Did you miss it or want to hear it again? You can listen to this show on your schedule, up to 14 days after it aired.
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