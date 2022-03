Powermix Playlist for March 11, 2022

DJ Randy Schlager in the mix Friday nights at 8PM for Powermix!

Hour 1, 8PM:

TAKE ME – RICHARD GREY FEAT. SUPEFUNK

THE NIGHT – SGT SLICK

RESPECT – BLOCK & CROWN

MY LIPS – CRAZIBIZA

CHAINED TO THE RHYTHM – KATY PERRY

MILLION DOLLAR BILL – WHITNEY HOUSTON

SOMETHING JUST LIKE THIS – CHAINSMOKERS/COLDPLAY

LAY IT ALL ON ME – RUDIMENTAL F. ED SHEERAN

DANCING ON MY OWN – ROBYN

DADDY COOL – LIZOT & BONEY M

STAYIN ALIVE – DISCO GURLS/BEE GEE’S

CLAP YOUR HANDS – KUNGS

MR. SAXOBEAT – ALEXANDRA STAN

MR. VAIN – BLACK CAVIAR

I FEEL GOOD – PITBULL F. ANTHONY WATTS

HIGH – THE CHAINSMOKERS (end)

Hour 2, 9PM:

ILY (I LOVE U BABY) – SURF MESA & TOPIC

TELL IT TO MY HEART – MEDUZA Ft. HOZIER

BLINDING LIGHTS – THE WEEKND

SALTWATER – CHICHANE F. MAIRE BRENNAN

WHEN LOVE TAKES OVER – DAVID GUETTA & KELLY ROWLAND

BEAUTIFUL PEOPLE – CHRIS BROWN

BITTERSWEET SYMPHONY – SUREV

L’AMOUR TOUJOURS – DZEKO & TORRES FEAT. DELANEY JANE

INSOMNIA – FAITHLESS

CLUB ADDICT – CAT DEALERS & FTAMPA & SPANKOX

DARK HORSE – KATY PERRY

GREEN LIGHT – LORDE

IT’S ALRIGHT – P&ME

ROMANI KRYDER – F. STEVE ANGELO (end)

Did you miss it or want to hear it again? You can listen to this show on your schedule, up to 14 days after it aired.

Just use C895 On Demand or the C89.5 App