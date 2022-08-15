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Powermix Playlist August 12th, 2022

Harmony Soleil
August 15, 2022
2 min read
C895's Powermix with Randy Schlager set against the image of a record and headphones

Hour 1, 8PM:

Title – artist

I WANNA ROCK YOU – GEORGIO MORODER
FLY ME AWAY – GOLDFRAPP
FREEDOM – DISCO INCORPORATED
LISTEN TO THE MUSIC – MINISTRY OF FUNK
HEART OF GLASS – MINISTRY OF FUNK
CAN’T GET YOU OUT OF MY HEAD – BLOCK & CROWN F. OMNI WATERS
CAN’T STAY AWAY – DARIN
CLAP YOUR HANDS – KUNGS
CAN’T STOP US NOW – PITBULL & ZAC BROWN
IT AIN’T ME – KYGO F. SELENA GOMEZ
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
THE RHYTHM OF THE NIGHT – SEAN FINN & CORONA
GROOVEJET – LISSAT & VOLTAXX
SENORITA – SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO
LOVESTONED – JUSTIN TIMBERLAKE

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

Move Your Body x Notorious x Love Is Gone – OWNBOSS, MALAA, SEVEK, FLO RIDA
INSOMNIA – FAITHLESS
I’M STILL HOT – LUCIANA
I LIKE – KLAAS & BODYBANGERS
WORLD HOLD ON – BOB SINCLAR
LET IT HIT ‘EM – DOPE DEMEANORS
GET UP! – FUXY
SUMMER ’91 (LOOKING BACK) – NOIZU
NO LOVE, NO LIFE – REDONDO
AH YEAH – LEE DAVEY-BROWN
LET’S GET DOWN – HARRIS & HURR F. POPPY BASKCOMB
BREAK MY SOUL – BEYONCE
THE FUNK – TIEKS & MNEK
CRUEL SUMMER – HOOK N SLING
MIXED EMOTIONS – CHASE & STATUS
PASSION – AMFREE & STEFANE
NEVER GOING HOME – KUNGS

Harmony Soleil

She's fabulous! Harmony Soleil is an on-air personality, interviewer, voice-over artist and DJ on C89.5FM. You can follow her on Twitter and like her Friday night radio show on Facebook. Thanks for listening!

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