Powermix Playlist August 5th, 2022

Hour 1, 8PM:

Title – artist

CRY FOR YOU — 2ELEMENTS

GROOVEJET — JEROME ROBINS

DAZZLED — ANALOG PEOPLE IN A DIGITAL WORLD F. NINA MIRANDA

TAKE ME — RICHARD GREY vs. SUPERFUNK

TAKE ME TO THE CLOUDS ABOVE — LMC vs. U2

PUT EM HIGH — STONEBRIDGE

BETTE DAVIS EYES — TRADELOVE vs. SAM OBERNIK

PERFECT MELODY — JONAS BLUE & JULIAN PERRETTA

STAY WITH ME — CALVIN HARRIS, JUSTIN TIMBERLAKE, HALSEY & PHARRELL WILLIAMS

COOL FOR THE SUMMER — DEMI LOVATO

SELF CONTROL — KENDRA ERIKA

YO YO — MIKA

PHYISCAL — DUA LIPA

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

CAFE CON LECHE — PITBULL

MR. SAXOBEAT — KLASS

CLAP YOUR HANDS — KUNGS

NIGHT AWAY (DANCE) — A1 x J1, MAE MULLER

BEG FOR YOU — CHARLI XCX F. RINA SAWAYAMA

DANCE TO THE RHYTHM — BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA

WORLD HOLD ON — BOB SINCLAR

FOREIGN LANGUAGE — FLIGHT FACILITIES F. JESS

ALONE — HALSEY F. STEFFLON DON

PEANUT BUTTER JELLY — GALANTIS

PEANUT BUTTER WAY YOU ARE — BRUNO MARS vs. GALANTIS

ONE MORE TIME — DAFT PUNK

TOCA’S MIRACLE — COCO STAR

EVERYTIME I SEE U FALLING — DISCO GURLS

XANADU — OLIVIA NEWTON-JOHN & ELO

PANDORA’S BOX — NEWTON