Powermix Playlist August 5th, 2022

Hour 1, 8PM:
Title – artist
CRY FOR YOU — 2ELEMENTS
GROOVEJET — JEROME ROBINS
DAZZLED — ANALOG PEOPLE IN A DIGITAL WORLD F. NINA MIRANDA
TAKE ME — RICHARD GREY vs. SUPERFUNK
TAKE ME TO THE CLOUDS ABOVE — LMC vs. U2
PUT EM HIGH — STONEBRIDGE
BETTE DAVIS EYES — TRADELOVE vs. SAM OBERNIK
PERFECT MELODY — JONAS BLUE & JULIAN PERRETTA
STAY WITH ME — CALVIN HARRIS, JUSTIN TIMBERLAKE, HALSEY & PHARRELL WILLIAMS
COOL FOR THE SUMMER — DEMI LOVATO
SELF CONTROL — KENDRA ERIKA
YO YO — MIKA
PHYISCAL — DUA LIPA
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
CAFE CON LECHE — PITBULL
MR. SAXOBEAT — KLASS
CLAP YOUR HANDS — KUNGS
NIGHT AWAY (DANCE) — A1 x J1, MAE MULLER
BEG FOR YOU — CHARLI XCX F. RINA SAWAYAMA
DANCE TO THE RHYTHM — BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA
WORLD HOLD ON — BOB SINCLAR
FOREIGN LANGUAGE — FLIGHT FACILITIES F. JESS
ALONE — HALSEY F. STEFFLON DON
PEANUT BUTTER JELLY — GALANTIS
PEANUT BUTTER WAY YOU ARE — BRUNO MARS vs. GALANTIS
ONE MORE TIME — DAFT PUNK
TOCA’S MIRACLE — COCO STAR
EVERYTIME I SEE U FALLING — DISCO GURLS
XANADU — OLIVIA NEWTON-JOHN & ELO
PANDORA’S BOX — NEWTON
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