Powermix Playlist July 29th, 2022

Hour 1, 8PM:

Title – artist

THIS IS MY HOUSE — DAVE AUDE F. NICOLE MARKSON

MILKSHAKE — KELIS & FREEJAK

CLAP YOUR HANDS — KUNGS

PARTY LIKE IT’S 1989 — DJ DAN, MARC ROUSSO

WHEN DOVES CRY — LUCA DEBONAIRE

WHEN I GROW UP — THE PUSSYCAT DOLLS

SWEET BUT PSYCHO — AVA MAX

PHYSICAL — DUA LIPA

SENORITA — SHAWN MENDES F. CAMILA CABELLO

COOL FOR THE SUMMER — DEMI LOVATO

DON’T STOP THE MUSIC — RIHANNA

BLACK MAGIC — LITTLE MIX

DANCE MONKEY — TONES & I

CAFE CON LECHE [CLEAN] — PITBULL

MY LOVIN’ — EN VOGUE

GIVE ME THE MUSIC — NARI & STEVE TOSI

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

FUNKY SALT — GHOSTBUSTERZ

WE FOUND LOVE WITH SOMEBODY — WHITNEY HOUSTON, CALVIN HARRIS, GARMIANI

GIVE IT TO THE FUNK — GHOSTMASTERS

SUMMER IN NEW YORK — SOFI TUKKER

MAKE ME LOSE MY BREATHE — GHOSTMASTERS

NIGHT AWAY — A1 x J1, MAE MULLER

WORLD HOLD ON — BOB SINCLAR

I’M BLUE [CLEAN] — T PAIN, SOFTEST HARD

DANCE TO THE RHYTHM — BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA

JUEGA — GIANLUCA VACCHI

HOLD MY HAND — LADY GAGA

WE SPEAK NO AMERICANO — YOLANDA B COOL F. DCUP

HELLO — MARTIN SOLVEIG, DRAGONETTE, ACRAZE, C. YOUNG

MOVE YOUR BODY — OWNBOSS & SEVEK

BREAK MY SOUL — BEYONCE

SHOW ME LOVE — ROBIN S