Powermix Playlist July 15th, 2022

Hour 1, 8PM:
Title – artist
HOLDING ON – DISCLOSURE F. GREGORY PORTER
GOODBYE – WHO IS FANCY
RUNNING UP THAT HILL – KATE BUSH
MONO IN LOVE – EDWARD MAYA
SWISH SWISH – KATY PERRY
COME AND GET IT – SELENA GOMEZ
EX’s & OH’s – ELLE KING
SUN IS SHINING – AXWELL ^ INGROSSO
HOW DEEP IS YOUR LOVE – CALVIN HARRIS & DISCIPLES
COCONUTS – KIM PETRAS
NIGHT AWAY – A1 X J1 F. MAE MULLER
CAN’T STAY AWAY – DARIN
ROOFTOP – DANCE STASH
YO YO – MIKA
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
ROCKET MAN – ELTON JOHN
BREAK MY SOUL – BEYONCE
DON’T STOP HOUSE MUSIC – LEANDRO DA SILVA, PITBULL
CHEKE – GIAN VARELA, JENN MOREL, BORO BORO, J RHYTHM
AS IT WAS – HARRY STYLES
TITANIUM – DAVID GUETTA & SIA
NO LOVE, NO LIFE – REDONDO, ELIOT FITCH
PUMPING – FDF ITALY
ONE MAN VISION – B LIV
RENDEZ-VU – BASEMENT JAXX
ROCKING BY MYSELF – PAUL ORWIN
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