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Powermix Playlist July 15th, 2022

Harmony Soleil
July 15, 2022
1 min read
C895's Powermix with Randy Schlager set against the image of a record and headphones

Hour 1, 8PM:

Title – artist

HOLDING ON – DISCLOSURE F. GREGORY PORTER
GOODBYE – WHO IS FANCY
RUNNING UP THAT HILL – KATE BUSH
MONO IN LOVE – EDWARD MAYA
SWISH SWISH – KATY PERRY
COME AND GET IT – SELENA GOMEZ
EX’s & OH’s – ELLE KING
SUN IS SHINING – AXWELL ^ INGROSSO
HOW DEEP IS YOUR LOVE – CALVIN HARRIS & DISCIPLES
COCONUTS – KIM PETRAS
NIGHT AWAY – A1 X J1 F. MAE MULLER
CAN’T STAY AWAY – DARIN
ROOFTOP – DANCE STASH
YO YO – MIKA

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

ROCKET MAN – ELTON JOHN
BREAK MY SOUL – BEYONCE
DON’T STOP HOUSE MUSIC – LEANDRO DA SILVA, PITBULL
CHEKE – GIAN VARELA, JENN MOREL, BORO BORO, J RHYTHM
AS IT WAS – HARRY STYLES
TITANIUM – DAVID GUETTA & SIA
NO LOVE, NO LIFE – REDONDO, ELIOT FITCH
PUMPING – FDF ITALY
ONE MAN VISION – B LIV
RENDEZ-VU – BASEMENT JAXX
ROCKING BY MYSELF – PAUL ORWIN

Harmony Soleil

She's fabulous! Harmony Soleil is an on-air personality, interviewer, voice-over artist and DJ on C89.5FM. You can follow her on Twitter and like her Friday night radio show on Facebook. Thanks for listening!

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