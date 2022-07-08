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Powermix Playlist July 8th, 2022

Harmony Soleil
July 8, 2022
2 min read
C895's Powermix with Randy Schlager set against the image of a record and headphones

Hour 1, 8PM:

Title – artist

BREAK MY – SOUL BEYONCE
TAKE MY BREATHE – THE WEEKND F. AGENTS OF TIME
CRY A LITTLE – DJ BLACKSTONE & SEAN FINN
BETTER OFF WITHOUT YOU – BECKY HILL & SHIFT K3Y
CRAZY – GNARLS BARKLEY
SHIVERS – ED SHEERAN
AS IT WAS – HARRY STYLES
ONLY GIRL (IN THE WORLD) – RIHANNA
MAKE ME LOSE MY BREATHE – GHOSTMASTERS
DON’T CALL ME BABY – JOSE & KEGYI
MOVING ON UP – HEATHER SMALL
FOOLIN’ – TRACKSUIT SOCIETY
RISE UP – BLOCK & CROWN
VERY SUPERSTICIOUS – GHOSTMASTERS, JUNIOR MILLER

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

GET ON THE GROOVE – DISCO GURLS
GIVE IT TO THE FUNK – GHOSTMASTERS
WORLD ON HOLD – BOB SINCLAR
COCONUTS – KIM PETRAS
THE PROMOTER – ARMAND VAN HELDEN & BRITTLES
ALONE – HALSEY F. STEFFLON DON
WAKE UP! – PURPLE DISCO MACHINE
FEEL SO CLOSE – CALVIN HARRIS
FUNKY FUNKY – TAURUS US
NIGHT AWAY – A1 X J1 F. MAE MULLER
EVERYTIME WE TOUCH – CASCADA
HOLD MY HAND – LADY GAGA
BETTER OFF ALONE – ALICE DEEJAY
L’AMOUR TOUJOURS – GIGI D’AGOSTINO
SUMMER IN NY – SOFI TUKKER
CALIFORNIA DREAMS – GHOSTMASTERS

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Harmony Soleil

She's fabulous! Harmony Soleil is an on-air personality, interviewer, voice-over artist and DJ on C89.5FM. You can follow her on Twitter and like her Friday night radio show on Facebook. Thanks for listening!

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