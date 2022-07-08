Powermix Playlist July 8th, 2022

Hour 1, 8PM:
Title – artist
BREAK MY – SOUL BEYONCE
TAKE MY BREATHE – THE WEEKND F. AGENTS OF TIME
CRY A LITTLE – DJ BLACKSTONE & SEAN FINN
BETTER OFF WITHOUT YOU – BECKY HILL & SHIFT K3Y
CRAZY – GNARLS BARKLEY
SHIVERS – ED SHEERAN
AS IT WAS – HARRY STYLES
ONLY GIRL (IN THE WORLD) – RIHANNA
MAKE ME LOSE MY BREATHE – GHOSTMASTERS
DON’T CALL ME BABY – JOSE & KEGYI
MOVING ON UP – HEATHER SMALL
FOOLIN’ – TRACKSUIT SOCIETY
RISE UP – BLOCK & CROWN
VERY SUPERSTICIOUS – GHOSTMASTERS, JUNIOR MILLER
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
GET ON THE GROOVE – DISCO GURLS
GIVE IT TO THE FUNK – GHOSTMASTERS
WORLD ON HOLD – BOB SINCLAR
COCONUTS – KIM PETRAS
THE PROMOTER – ARMAND VAN HELDEN & BRITTLES
ALONE – HALSEY F. STEFFLON DON
WAKE UP! – PURPLE DISCO MACHINE
FEEL SO CLOSE – CALVIN HARRIS
FUNKY FUNKY – TAURUS US
NIGHT AWAY – A1 X J1 F. MAE MULLER
EVERYTIME WE TOUCH – CASCADA
HOLD MY HAND – LADY GAGA
BETTER OFF ALONE – ALICE DEEJAY
L’AMOUR TOUJOURS – GIGI D’AGOSTINO
SUMMER IN NY – SOFI TUKKER
CALIFORNIA DREAMS – GHOSTMASTERS
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