Powermix Playlist July 22nd, 2022

Hour 1, 8PM:
Title – artist
WITHOUT U DISCO GURLS – THE SOUL GANG
I CAN READ GHOSTMASTERS – THE GROOVEBAND
HOW DEEP IS YOUR LUV – GHOSTMASTERS
RATHER BE ALONE – SHANE CODD
THE DROP – David Guetta, Dimitri Vegas, Nicole Scherzinger, Azteck
ALL 4 NOTHING (I’M SO IN LOVE) – LAUV
SUMMER 91 – NOIZU
DRESS – CHARLOTTE SANDS
SO MUCH LOVE – CRAZIBIZA, RYAN FZ, MIKE NEWMAN
GET ON THE GROOVE – DISCO GURLS
SATURDAY NIGHT – DISCO GURLS
LET ME LOVE YOU – CALVO
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
LOW RIDER – BLOCK & CROWN, PAUL PARSONS
PLAY FUNKY – ENRICO BSJ FERRARI
MOVE YOUR BODY (ELEVATION) – KEVIN MCKAY
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
BREAK MY SOUL – BEYONCE
POTION – CALVIN HARRIS F. DUA LIPA
IN DA GETTO – J BALVIN & SKRILLEX
YOUR LOVE – MORGAN PAGE F. THE OUTFIELD
AS IT WAS – HARRY STYLES
HOLD MY HAND – LADY GAGA
COCONUTS – KIM PETRAS
BLINDED BY THE LIGHT – LUCA DEBONAIRE
CAN’T STAY AWAY – DARIN
BEAUTIFUL NOW – ZEDD F. JON BELLION
TITANIUM DAVID – GUETTA F. SIA
Add comment