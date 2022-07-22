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Powermix Playlist July 22nd, 2022

Harmony Soleil
July 22, 2022
1 min read
C895's Powermix with Randy Schlager set against the image of a record and headphones

Hour 1, 8PM:

Title – artist

WITHOUT U DISCO GURLS – THE SOUL GANG
I CAN READ GHOSTMASTERS – THE GROOVEBAND
HOW DEEP IS YOUR LUV – GHOSTMASTERS
RATHER BE ALONE – SHANE CODD
THE DROP – David Guetta, Dimitri Vegas, Nicole Scherzinger, Azteck
ALL 4 NOTHING (I’M SO IN LOVE) – LAUV
SUMMER 91 – NOIZU
DRESS – CHARLOTTE SANDS
SO MUCH LOVE – CRAZIBIZA, RYAN FZ, MIKE NEWMAN
GET ON THE GROOVE – DISCO GURLS
SATURDAY NIGHT – DISCO GURLS
LET ME LOVE YOU – CALVO
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
LOW RIDER – BLOCK & CROWN, PAUL PARSONS
PLAY FUNKY – ENRICO BSJ FERRARI
MOVE YOUR BODY (ELEVATION) – KEVIN MCKAY

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

BREAK MY SOUL – BEYONCE
POTION – CALVIN HARRIS F. DUA LIPA
IN DA GETTO –  J BALVIN & SKRILLEX
YOUR LOVE – MORGAN PAGE F. THE OUTFIELD
AS IT WAS – HARRY STYLES
HOLD MY HAND – LADY GAGA
COCONUTS – KIM PETRAS
BLINDED BY THE LIGHT – LUCA DEBONAIRE
CAN’T STAY AWAY – DARIN
BEAUTIFUL NOW – ZEDD F. JON BELLION
TITANIUM DAVID – GUETTA F. SIA

Harmony Soleil

She's fabulous! Harmony Soleil is an on-air personality, interviewer, voice-over artist and DJ on C89.5FM. You can follow her on Twitter and like her Friday night radio show on Facebook. Thanks for listening!

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