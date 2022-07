Powermix Playlist July 22nd, 2022

Hour 1, 8PM:

Title – artist

WITHOUT U DISCO GURLS – THE SOUL GANG

I CAN READ GHOSTMASTERS – THE GROOVEBAND

HOW DEEP IS YOUR LUV – GHOSTMASTERS

RATHER BE ALONE – SHANE CODD

THE DROP – David Guetta, Dimitri Vegas, Nicole Scherzinger, Azteck

ALL 4 NOTHING (I’M SO IN LOVE) – LAUV

SUMMER 91 – NOIZU

DRESS – CHARLOTTE SANDS

SO MUCH LOVE – CRAZIBIZA, RYAN FZ, MIKE NEWMAN

GET ON THE GROOVE – DISCO GURLS

SATURDAY NIGHT – DISCO GURLS

LET ME LOVE YOU – CALVO

LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS

LOW RIDER – BLOCK & CROWN, PAUL PARSONS

PLAY FUNKY – ENRICO BSJ FERRARI

MOVE YOUR BODY (ELEVATION) – KEVIN MCKAY

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

BREAK MY SOUL – BEYONCE

POTION – CALVIN HARRIS F. DUA LIPA

IN DA GETTO – J BALVIN & SKRILLEX

YOUR LOVE – MORGAN PAGE F. THE OUTFIELD

AS IT WAS – HARRY STYLES

HOLD MY HAND – LADY GAGA

COCONUTS – KIM PETRAS

BLINDED BY THE LIGHT – LUCA DEBONAIRE

CAN’T STAY AWAY – DARIN

BEAUTIFUL NOW – ZEDD F. JON BELLION

TITANIUM DAVID – GUETTA F. SIA