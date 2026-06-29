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Color Theory Episode 40: June 28th, 2026

Harmony Soleil
June 28, 2026
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Colorful event poster featuring the text "Color Theory with Madion." The background has a vibrant, abstract design with bright colors and light effects. Event details are displayed: "Sunday June 28, 2026, 8-10PM Pacific," along with "EP 40" and "c895.
Episode 40 was Pride weekend celebration!
Color Theory started with high-energy melodic dance music from GRiZ, Rezz, Moore Kismet, A Hundred Drums, Andrew Bayer, and more. In Hour 2, Madlon chilled out a bit with more 4-on-the-floor tunes from Farius, Karin Ann, Ducky, and others. Paint your Sunday night with a vibrant rainbow!
No favorite pastel/color this week; celebrating all the colors of the rainbow! 🌈
Color Theory rotates weekly with Sub 49 Radio on Sunday nights at 8pm! You can catch a new episode of Color Theory with Madlon on July 12th!
Hour 1
Break It (Original Mix) – Nathan X, Bugwell
Good Luck Babe x Guardian Angel (Madlon Mash) – Chappell Roan x Dimension, Karen Harding
Bury Me Alive (Clean Radio Edit) – Synymata, Neverwaves
Lightning In The Dark (Original Mix) – Synymata, Nytrix
Spotted Mesa (Coral Remix) – UNI
Underwater (Original Mix) – Roger Shah, Kristina Sky, Emma Shaffer
Color Of Your Soul (Original Mix) – Griz, Clozee
the end – rebirth.reimagine
Fallin’ (Original Mix) – A Hundred Drums
Blood Pressure x Dreams (Madlon Mash) – Andrew Bayer x Seven Lions, FORS
In This World (Original Mix) – Griz
Signal (Original Mix) – Rezz, Grabbitz
Right Person Wrong Time (Original Mix) – Luci, JVNA
Bitter! (for the lack of a better word) (Intro Clean) – Moore Kismet
Detour (Clean) – Kim Petras
Memories Of Space (Original Mix) – Roger Shah, Kristina Sky, Evan Henzi
Colors (Audien Remix) – Halsey

Hour 2

I Don´t Believe In God (Eli & Fur Remix) – Karin Ann
So Good x Christine (Madlon Mash) – Genix, Leena Punks x Chrissy Chlapecka
Don’t Give Up Still (Radio Edit) – Ducky
Sundown (Original Mix) – Baby Weight, Mz Worthy
Poker Face (Lusso Remix) – Lady Gaga
Tense (Extended Mix) – Farius
The Sun (Original Mix) – Menno de Jong, Kristina Sky & Fiora
What Is Real (Extended Mix) – Andrew Bayer, Vök
Super Graphic Ultra Modern Girl x Eternal (Madlon Mash) – Chappell Roan x Farius, Nitrous Oxide
Be Real (Mat Zo Remix) – ZOF
Fatal Love (Extended Mix) – Dani King, Gem & Tauri
It’s You x I Love You Always Forever (Madlon Mash) – Peter Peter x Donna Lewis, Nora En Pure
she (Benny Benassi Club Mix) – Karin Ann
The Mood (Bees & Honey Remix QuickHitter Clean) – FLO, Kaytranada
Drifting (Original Mix) – Synymata

Harmony Soleil

She's fabulous! Harmony Soleil is an on-air personality, interviewer, voice-over artist and DJ on C89.5FM. You can follow her on Twitter and like her Friday night radio show on Facebook. Thanks for listening!

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