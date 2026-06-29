Color Theory Episode 40: June 28th, 2026

|Break It (Original Mix) – Nathan X, Bugwell
|Good Luck Babe x Guardian Angel (Madlon Mash) – Chappell Roan x Dimension, Karen Harding
|Bury Me Alive (Clean Radio Edit) – Synymata, Neverwaves
|Lightning In The Dark (Original Mix) – Synymata, Nytrix
|Spotted Mesa (Coral Remix) – UNI
|Underwater (Original Mix) – Roger Shah, Kristina Sky, Emma Shaffer
|Color Of Your Soul (Original Mix) – Griz, Clozee
|the end – rebirth.reimagine
|Fallin’ (Original Mix) – A Hundred Drums
|Blood Pressure x Dreams (Madlon Mash) – Andrew Bayer x Seven Lions, FORS
|In This World (Original Mix) – Griz
|Signal (Original Mix) – Rezz, Grabbitz
|Right Person Wrong Time (Original Mix) – Luci, JVNA
|Bitter! (for the lack of a better word) (Intro Clean) – Moore Kismet
|Detour (Clean) – Kim Petras
|Memories Of Space (Original Mix) – Roger Shah, Kristina Sky, Evan Henzi
|Colors (Audien Remix) – Halsey
Hour 2
|I Don´t Believe In God (Eli & Fur Remix) – Karin Ann
|So Good x Christine (Madlon Mash) – Genix, Leena Punks x Chrissy Chlapecka
|Don’t Give Up Still (Radio Edit) – Ducky
|Sundown (Original Mix) – Baby Weight, Mz Worthy
|Poker Face (Lusso Remix) – Lady Gaga
|Tense (Extended Mix) – Farius
|The Sun (Original Mix) – Menno de Jong, Kristina Sky & Fiora
|What Is Real (Extended Mix) – Andrew Bayer, Vök
|Super Graphic Ultra Modern Girl x Eternal (Madlon Mash) – Chappell Roan x Farius, Nitrous Oxide
|Be Real (Mat Zo Remix) – ZOF
|Fatal Love (Extended Mix) – Dani King, Gem & Tauri
|It’s You x I Love You Always Forever (Madlon Mash) – Peter Peter x Donna Lewis, Nora En Pure
|she (Benny Benassi Club Mix) – Karin Ann
|The Mood (Bees & Honey Remix QuickHitter Clean) – FLO, Kaytranada
|Drifting (Original Mix) – Synymata
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