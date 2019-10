Save The Wave Playlist (10.03.19)

7am

Malcolm McLaren – Buffalo Gals

Herbie Hancock – Rockit

Dominatrix – The Dominatrix Sleeps

M – Pop Muzik

INXS – I Need You

Depeche Mode – Enjoy The Silence

Charlatans – The Only One I Know

Bomb The Bass – Beat Dis

Big Audio Dynamite – Just Play

Off – Electrica Salsa

Fine Young Cannibals – I’m Not Satisfied

C.C.C.P. – American Soviets

Red Flag – Russian Radio

Shona Laing – Soviet Snow

Erasure – Stop! (12” Mix)

New Order – Blue Monday ’88

8am

Taffy – I Love My Radio (USA Mix ‘86)

Erasure – Gimme Gimme Gimme

Plus One – Nevermore (More More Mix)

Depeche Mode – Strangelove (Pain Mix)

Shamen – Make It Mine (Art Of Mix)

Freeez – I.O.U.

Ebn-Ozn – AEIOU Sometimes Y

Stephen Duffy – Kiss Me

Duran Duran – A View To A Kill

Adam Ant – Strip (Edge Remix)

Sinead O’Connor – Mandinka

The Buggles – Video Killed The Radio Star

Culture Club – Church Of The Poison Mind (Select Mix Remix)

INXS – Original Sin

The Cure – The Walk

SAVE THE WAVE ON FACEBOOK

Listen again at c895.org/show/save-the-wave

Follow Trent on twitter at @DJTrentVon