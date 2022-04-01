Powermix Playlist 1 Apr. 2022

Hour 1, 8PM:
CASTLES IN THE SKY – KOSCA
ADORE YOU – HARRY STYLES
IS THIS LOVE – BLOCK & CROWN
SUPER STAR – JAMELIA
OUT OUT [CLEAN] – CHARLI XCX, JAX JONES, JOEL CORRY, SAWEETIE
PEOPLE – KUNGS & THE KNOCKS
TYPICAL LOVE – NIIKO X SWAE
CAN’T STOP LOVING YOU – M-22
SHIVERS – ED SHEERAN
WHEREVER YOU GO – ALOK F. JOHN MARTIN
2002 – ANNE-MARIE
MEMORIES – MAROON 5
YOU FOR ME – SIGALA & RITA ORA
POKER FACE – LADY GAGA
CALL ME – DISCO GURLS
GIVE ME EVERYTHING – PITBULL F. NE-YO & AFROJACK & NAYER
CLOSE TO YOU – CALVIN HARRIS
Hour 2, 9PM:
BABY – CHARLI XCX
CAN’T REMEMBER TO FORGET YOU – SHAKIRA
DON’T YOU WORRY CHILD – SWEDISH HOUSE MAFIA
YOU MAKE ME – AVICII
L’AMOUR TOUJOURS – DZEKO & TORRES F. DELANEY JANE
MADONNA – HUGEL, LOVRA
NASTY – DUCK SAUCE
DOPAMINE – DISCO FRIES
ROCKET – GOLDFRAPP
ROBOTS – KATE RYAN
ROMANI – KRYDER F. STEVE ANGELO
WIDE AWAKE – WH0 F. JOE KILLINGTON
BEAM ME UP – CAZZETTE
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