Powermix Playlist Apr. 8, 2022

These were the songs mixed, and programmed by Randy Schlager, on this weeks Powermix!
Hour 1, 8PM:
BODY TIGHT – GHOSTMASTERS
SO MANY TIMES – GADJO F. ALEXANDRA PRINCE
BLONDE CHIC – RUBBER PEOPLE
GROOVEJET – LISSAT & VOLTAXX vs MARC FISHER
CAN’T STAY AWAY – DARIN
PUT EM HIGH – STONEBRIDGE
I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS – MARIAH CAREY
DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA
VOGUE – MADONNA
PHYSICAL – DUA LIPA
SELF CONTROL – KENDRA ERIKA
ROBOTS – KATE RYAN
BEG FOR YOU – CHARLI XCX F. RINA SAWAYAMA
WHEN I’M GONE – ALESSO & KATY PERRY
PURPLE ZONE – SOFT CELL & PET SHOP BOYS
Hour 2, 9PM:
SHADOWS OF THE NIGHT – Jusko & Blacklow f Audrey Callahan
INSOMNIA – DAYA
HIGH [CLEAN] – THE CHAINSMOKERS
ALL I WANNA DO IS MAKE LOVE TO YOU – HEART
FEEL LUV – DISCO GURLS
TOUCH MY BODY – MARIAH CAREY
NEW AGE – MARLON ROUDETTE
BORN THIS WAY – LADY GAGA
THAT’S NOT MY NAME – THE TING TINGS
BABY [CLEAN] – CHARLIE XCX
DOPAMINE – DISCO FRIES
ON MY MIND – JONASU & JC STEWART
AFTERMATH – ANDY BELL
Did you miss Powermix, or want to hear it again? You can listen to this show on your schedule, up to 14 days after it aired.
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