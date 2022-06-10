Powermix Playlist 06-10-22

Hour 1, 8PM:
Title – Artist
WHEN I’M GONE – ALESSO & KATY PERRY
HEY THERE DELILAH – ARNOLD PALMER
PUT ‘EM HIGH – STONEBRIDGE
I LOVE YOU ALWAYS FOREVER – BETTY WHO
DREAMS – COLETTE
I DON’T WANNA LIVE FOREVER – ZAYN & TAYLOR SWIFT
LIKE A PRAYER – MILEY CYRUS
GIMME GIMME GIMME – ABBA
CAN’T STAY AWAY – DARIN
NIGHT AWAY (DANCE) – A1 x J1 x MAE MULLER
DON’T STOP THE HOUSE MUSIC – LEANDRO DA SILVA, PITBULL
MY LOVIN’ – EN VOGUE
GETTIN’ JIGGY 2022 – BLOCK & CROWN, FRANCIS GOODMAN, JERRY DAVILA
TIL THE WORLD ENDS – BRITNEY SPEARS
TELL IT TO MY HEART – MEDUZA F. HOZIER
-end-
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
THE CASTLE – DISCO GURLS, THE SOUL GANG
SWEET DREAMS vs INDEEP vs LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE – EURYTHMICS, JAMES HYPE
PARTY ROCK ANTHEM – LMFAO
GIVE ME THE MUSIC – STEVE TOSI, NARI
GET LOUD – STEVE TOSI, NARI
CHEKE – J.RHYTHM, G.VARELA, J.MOREL, BORO BORO
HOLD MY HAND – LADY GAGA
ALWAYS ON MY MIND – GUY SCHEIMAN, SAGI
GROWN WOMAN – BEYONCE
AS IT WAS – HARRY STYLES
WHOLE HOUSE ROCKIN’ – JACK MATTER & CHIRS LAMBERT
MY MILKSHAKE – KELIS & FREEJAK
COLEGIALA – BLOCK & CROWN, JESUS DAVILA
YOU ARE SOMEONE – SUBB & WILLA
TAKE OVER CONTROL – AFROJACK
ONE DIRECTION – YOU & I
-end-
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