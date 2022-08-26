Powermix Playlist August 26th, 2022

Hour 1, 8PM:
Title – artist
EVERY DAY & NIGHT – KEITH MAC
BREAK MY SOUL – BEYONCE
BABY I – ARIANA GRANDE
REMEDY – DAVID ZOWIE & CEASEROUS
THE BOY IS MINE – BRANDY, MONICA, DUBDOGZ, FIREBEATZ
DNA – CRAIG DAVID & GALANTIS
IF U HAD MY LUV – DISCO GIRLS
SCANDALOUS – GHOSTMASTERS
EVERY STEP I MAKE – GHOSTMASTERS
NEW RULES – DUA LIPA
CRUSH – KELVIN WOOD, AMANDA WILSON, AUTONE
A PLACE ON EARTH – GHOSTBUSTERZ
I DON’T KNOW – ERIKA
DO YOU BELIEVE – PAUL K
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
SWISH SWISH – KATY PERRY
SAY SO – DOJA CAT
CALABRIA 2007 – ENUR
VOGUE – MADONNA
ROCKETMAN – ELTON JOHN
JUST CAN’T GET ENOUGH – DEPECHE MODE
GIRLS JUST WANNA HAVE FUN – CYNDI LAUPER
EVERY TIME I SEE U FALLING – DISCO GURLS
DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA
RHYTHM OF THE NIGHT – SEAN FINN & CORONA
I DON’T WANT TO LIVE FOREVER – ZAYN & TAYLOR SWIFT
LOVE ME LIKE YOU DO – ELLIE GOULDING
NIGHT AWAY (DANCE) – A1 X J1, MAE MULLER
PROUD OF ME – SORSHA SEVEN
SOLO – AVIELLA
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