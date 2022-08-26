FeaturedPlaylists

Powermix Playlist August 26th, 2022

Harmony Soleil
August 26, 2022
1 min read
C895's Powermix with Randy Schlager set against the image of a record and headphones

Hour 1, 8PM:

Title – artist

EVERY DAY & NIGHT – KEITH MAC
BREAK MY SOUL – BEYONCE
BABY I – ARIANA GRANDE
REMEDY – DAVID ZOWIE & CEASEROUS
THE BOY IS MINE – BRANDY, MONICA, DUBDOGZ, FIREBEATZ
DNA – CRAIG DAVID & GALANTIS
IF U HAD MY LUV – DISCO GIRLS
SCANDALOUS – GHOSTMASTERS
EVERY STEP I MAKE – GHOSTMASTERS
NEW RULES – DUA LIPA
CRUSH – KELVIN WOOD, AMANDA WILSON, AUTONE
A PLACE ON EARTH – GHOSTBUSTERZ
I DON’T KNOW – ERIKA
DO YOU BELIEVE – PAUL K

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

SWISH SWISH – KATY PERRY
SAY SO – DOJA CAT
CALABRIA 2007 – ENUR
VOGUE – MADONNA
ROCKETMAN – ELTON JOHN
JUST CAN’T GET ENOUGH – DEPECHE MODE
GIRLS JUST WANNA HAVE FUN – CYNDI LAUPER
EVERY TIME I SEE U FALLING – DISCO GURLS
DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA
RHYTHM OF THE NIGHT – SEAN FINN & CORONA
I DON’T WANT TO LIVE FOREVER – ZAYN & TAYLOR SWIFT
LOVE ME LIKE YOU DO – ELLIE GOULDING
NIGHT AWAY (DANCE) – A1 X J1, MAE MULLER
PROUD OF ME – SORSHA SEVEN
SOLO – AVIELLA

Harmony Soleil

She's fabulous! Harmony Soleil is an on-air personality, interviewer, voice-over artist and DJ on C89.5FM. You can follow her on Twitter and like her Friday night radio show on Facebook. Thanks for listening!

View all posts

Add comment

You may also like

C895's Powermix with Randy Schlager set against the image of a record and headphones
Playlists

Powermix Playlist August 19th, 2022

Hour 1, 8PM: Title – artist BREAK MY SOUL – BEYONCE MOST PRECIOUS LOVE – BLAZE P. UDA F. BARBARA TUCKER A DEEPER LOVE – ARETHA FRANKLIN FOOLIN’ – TRACKSUIT SOCIETY 4 SOUNDS – STEFANO RANIERI SO GOOD – TWO...

Pet Membership
Save the Wave non-stop web stream
green Club 895 logo with $30/month price for joining
White and red clickable ad for BECU Bank Autoloans

Hey, come dance with us!

Sign up to get updates, event invites, and contest alerts from C-89.5.

Follow C89.5

Menu