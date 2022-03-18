Powermix Playlist for March 18, 2022

DJ Randy Schlager in the mix Friday nights at 8PM for Powermix!
Hour 1, 8PM:
DANCE FOR ME – KID MASSIVE
SHE WOLF – SHAKIRA
PAPARAZZI – LADY GAGA
I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS – MARIAH CAREY
PHYSICAL – DUA LIPA
HIGH – THE CHAINSMOKERS
WHEN I’M GONE – ALESSO & KATY PERRY
LET ME LOVE YOU – CALVO
BETTER DAYS – NEIKED & MAE MULLER F. POLO G
NATURALLY – SELENA GOMEZ & THE SCENE
AMERICAN LIFE – MADONNA
DO IT TO IT – ACRAZE, CHERISH
LA VECINA – ROBBIE RIVERA & DAVID TORT F. LYON MONSTER
PUMP UP THE JAM – BODYBANGERS
Hour 2, 9PM:
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
EVACUATE THE DANCEFLOOR – CASCADA
WHAT IS LOVE – HADDAWAY
DJ GOT US FALLIN’ IN LOVE – USHER F. PITBULL
SEE YOU AGAIN – MILEY CYRUS
BAD ROMANCE (SCHLAGERMIX) – LADY GAGA
DANCING ON THE BEACH – SUPERMODELS
WORK WORK – BRITNEY SPEARS
DON’T YOU WORRY CHILD – SWEDISH HOUSE MAFIA
WITH EVERY HEARTBEAT – ROBYN
ASTRONAUT IN THE OCEAN x SANDSTORM – LONE WOLF/DARUDE/H.FONG
BLOW MY MIND – TWOLOUD
THE NIGHT TRAIN – ANDREY EXX & D’VISION
EVERYBODY LOVES A CARNIVAL – FATBOY SLIM
HANDS TOGETHER (CHANGE) – CRAZIBIA & DJ WADY
BINGO BANGO – BASEMENT JAXX
Did you miss Powermix, or want to hear it again? You can listen to this show on your schedule, up to 14 days after it aired.
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