Powermix Playlist Apr. 15, 2022

Hour 1, 8PM:

FLAMES OF LOVE – FANCY

COUNTING DOWN THE DAYS – SUNFREAKZ F. ANDREA BRITTON

TAKE ME 2 THE SUN – DISCO FREAKS

HOW TO LOVE – DJ KOLYA & MATUYA F. PEYTON

CALL ME – DISCO GURLS

DOWN FOR WHATEVER – KELLY ROWLAND

GIVE IT TO ME [CLEAN] – NELLY FURTADO, TIMBALAND, JUSTIN TIMBERLAKE

RHYTHM OF THE NIGHT – FEDDE LE GRAND

IS IT THE LOVE – TI.PI.CAL

DON’T YOU (FORGET ABOUT ME) – MARTIAL SIMON F. CHRIS FERRARA

SMALLTOWN BOY – CHRIS MARINA, BENNY CAMARO, NICK FIORUCCI

REALITY – LOST FREQUENCIES F. JANIECK DEVY

EVERYTIME I SEE U FALLING – DISCO GURLS

CAN’T STAY AWAY – DARIN

Hour 2, 9PM:

SUPERFLY – CRAZIBIZA, HOUSE OF PRAYERS

SELF CONTROL – KENDRA ERIKA

DADDY COOL – LIZOT & BONEY M.

AT LAST – ANDREA CARNELL

MR. SAXOBEAT – ALEXANDRA STAN

DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA

GLOW IN THE DARK – CARISHMA

THIS IS HOW WE DO – KATY PERRY

I’M A SLAVE 4 U – BRITNEY SPEARS

CHEAP THRILLS – SIA F. SEAN PAUL

FOREVER – CHRIS BROWN

LOOK ON THE FLOOR (HYPNOTIC TANGO) – BANANARAMA

COCO’S MIRACLE – FEDDE LE GRAND & DANNIC vs. COCO STAR

PUMP IT UP – NARI, PAIN, TAVA & LUCIANA

­-

