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Powermix Playlist Fri. Apr. 29, 2022

McDizzle
May 2, 2022
2 min read

Hour 1, 8PM:

IT’S MY LIFE – NO DOUBT

WELCOME 2 HOTEL CALIFORNIA – GHOSTMASTERS & THE GROOVEBAND

BELIEVER – IMAGINE DRAGONS

BORDERLINE – MADONNA

SENORITA – SHAWN MENDES F. CAMILA CABELLO

CAN’T DO WITHOUT – COSMOS MIDNIGHT

GROOVEJET (IF THIS AIN’T LOVE) – JEROME ROBINS

WIDOW MAKERS – BLOCK & CROWN

VERY SUPERSTICIOUS – GHOSTMASTERS & JUNIOR MILLER

GROOVE IS IN THE HEART – LIZZIE CURIOUS & SCOTTY BOY

WHAT ABOUT US – P!NK

FIREWORK – KATY PERRY

EASY ON ME – ADELE

PARTY OVER HERE – MARC PALACIOS, DJ KONE

 

Hour 2, 9PM:

DO IT TO IT – ACRAZE, CHERISH

I FEEL GOOD – PITBULL F. ANTHONY WATTS & DJWS

DANCE MONKEY – TONES AND I

WHAT IT FEELS LIKE – NAVOS & GALANTIS F. YOU

CHEKE – GIAN VARELA & JENN MOREL & BORO BORO F. J RHYTHM

WE NO SPEAK AMERICANO – YOLANDA BE COOL & DCUP

PUMP UP THE JAM – BODYBANGERS

PUMP IT UP – NARI, PAIN, TAVA & LUCIANA

SOMETHING NEW – AXWELL ^ INGROSSO

I LOVE MY NAILS – NETTA

PACK YOUR BAGS – LEANA

DANCING ON MY OWN – ROBYN

DARK HORSE – KATY PERRY

CINEMA – BENNY BENASSI F. GARY GO

EL FREEGO – STAVES

FUNX – GIANNI RUOCCO, ANDRE SALMON, LE ROI CARMONA

 

Did you miss Powermix, or want to hear it again?  You can listen to this show on your schedule, up to 14 days after it aired.

Just use C895 On Demand or the C89.5 App

McDizzle

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