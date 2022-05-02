Powermix Playlist Fri. Apr. 29, 2022

Hour 1, 8PM:
IT’S MY LIFE – NO DOUBT
WELCOME 2 HOTEL CALIFORNIA – GHOSTMASTERS & THE GROOVEBAND
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
BORDERLINE – MADONNA
SENORITA – SHAWN MENDES F. CAMILA CABELLO
CAN’T DO WITHOUT – COSMOS MIDNIGHT
GROOVEJET (IF THIS AIN’T LOVE) – JEROME ROBINS
WIDOW MAKERS – BLOCK & CROWN
VERY SUPERSTICIOUS – GHOSTMASTERS & JUNIOR MILLER
GROOVE IS IN THE HEART – LIZZIE CURIOUS & SCOTTY BOY
WHAT ABOUT US – P!NK
FIREWORK – KATY PERRY
EASY ON ME – ADELE
PARTY OVER HERE – MARC PALACIOS, DJ KONE
Hour 2, 9PM:
DO IT TO IT – ACRAZE, CHERISH
I FEEL GOOD – PITBULL F. ANTHONY WATTS & DJWS
DANCE MONKEY – TONES AND I
WHAT IT FEELS LIKE – NAVOS & GALANTIS F. YOU
CHEKE – GIAN VARELA & JENN MOREL & BORO BORO F. J RHYTHM
WE NO SPEAK AMERICANO – YOLANDA BE COOL & DCUP
PUMP UP THE JAM – BODYBANGERS
PUMP IT UP – NARI, PAIN, TAVA & LUCIANA
SOMETHING NEW – AXWELL ^ INGROSSO
I LOVE MY NAILS – NETTA
PACK YOUR BAGS – LEANA
DANCING ON MY OWN – ROBYN
DARK HORSE – KATY PERRY
CINEMA – BENNY BENASSI F. GARY GO
EL FREEGO – STAVES
FUNX – GIANNI RUOCCO, ANDRE SALMON, LE ROI CARMONA
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