Powermix Playlist Fri. May 13 2022

Hour 1, 8PM:
LIVING IN PRAYERS – STEPHAN M
COOL DADDY – BLOCK & CROWN
CAN’T STAY AWAY – DARIN
COLGADO EN LAS ALTURAS – PONCHO F. VICENTICO
YOU GET WHAT YOU GIVE [CLEAN] – DISCO GURLS F. THE SOUL GANG
BODY’D TIGHT – GHOSTMASTERS
FUNKY FUNKY – TAURUSUS
FASHION – KUNGS F. BOYS NOIZE
BLONDE CHIC – RUBBER PEOPLE
PARTY LIKE IT’S 1989 – DJ DAN & MARC ROUSSO
GET ON THE GROOVE – DISCO GURLS
JUMP – THE CUBE GUYS & LUCIANA
FEEL IT – THE TAMPERER (C89.5 Classic 1998)
SUMMER IN NEW YORK (SCHLAGERMIX) – SOFI TUKKER [NEW]
COCONUTS – KIM PETRAS
WERK IT! – JAY C & DANNY PHILLIPS
Hour 2, 9PM:
I DON’T THINK U DO – SNBRN & FREAK ON
MR. VAIN – BLACK CAVIAR
DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN & MAICKEL TELUSSA
SMELLS LIKE TEEN SPIRIT (WE WANNA PARTY) – TJR vs. NIRVANA
WORK WORK – BRITNEY SPEARS
HELLO – MARTIN SOLVEIG & DRAGONETTE
PEANUT BUTTER JELLY – GALANTIS
GIVE ME EVERYTHING – PITBULL F. NE-YO & AFROJACK & NAYER
ENJOY THE SILENCE – SERG, KADENZA
INSOMNIA – FAITHLESS (C89.5 Classic 1995)
TIMEOUT – FERRY CORSTEN & DUSTIN HUSAIN
KILLING ME SOFTLY – GABRY PONTE, DJS FROM MARS
TRAIN – FELGUK
KHAZAR – HEYDER
BLOW YA MIND – LOCK ‘N LOAD (C89.5 Classic 1999)
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