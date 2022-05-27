Powermix Playlist May 27 2022

Hour 1, 8PM:
Title – Artist
BIG LOVE – SUSAN PALMER, PETER RAUHOFER
THINKING ABOUT YOU – TERRI B! & RICKY MONTANA
THAT VIBE – VALIANT KINGS & HECTOR REVERB
I FEEL YOU – DISCO GURLS
HUSTLIN’ – VASSY, CRAZIBIZA
TIME TO GROOVE – MAJESTIC F. NONO
BAD – BLOCK & CROWN, MAICKEL TELUSSA
VERY SUPERSTICIOUS – GHOSTMASTERS, JUNIOR MILLER
LOVE ONE ANOTHER – GEORGIE PORGIE & BARBARA TUCKER
MY LOVIN – EN VOGUE
ALRIGHT – KID MASSIVE
DISCOBALL DISCO – ALBERT MARZINOTTO, MORGAN MIMOSA
SUMMER IN NY (SCHLAGERMIX) – SOFI TUKKER
IBIZA UNCOVERED – DISCOTRON, MARK WHITES
NIGHT AWAY (DANCE) – A1 x J1, MAE MULLER
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
HOLIDAY – CHEESECAKE BOYS, BETTY LOVE
DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN, MAICKEL TELUSSA
CAN’T STAY AWAY – DARIN
SWEET DREAMS vs INDEEP vs LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE – EURYTHIMCS, JAMES HYPE
I WANT YOU AND I KNOW IT – SKYTECH, LMFAO, NEITAN, DJ KUBA
LET ME THINK ABOUT BLINDING LIGHTS – FEDDE LE GRAND vs THE WEEKND
WORK IT TO THE FUNK – GHOSTMASTERS
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY – THE CUBE GUYS & BARBARA TUCKER
I FEEL FOR YOU – BOB SINCLAR
SANDSTORM – FREEJAK
SHAKIN’ – JAY VEGAS
FEEL IT – GIUSY CONSOLI
YOU KNOW WHAT I’M TALKING ABOUT – FRIENDS WITH BENEFITS
ONE THING ON MY MIND – ROBERTO TELLI, TRACY HAMLIN
FREE BIRD – D.P.V.
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