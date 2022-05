Test Spin Playlist from May 21, 2022

IG: @c895radio / @gabe_mines | Saturday @ 7pm PT/Monday @ 11pm PT

—Test Spin Playlist for May 21st 2022—

Benny Benassi & Anabel Englund – LIGHTWAVES

Lucas & Steve x RetroVision – Summer.mp3

Tchami & Marten Hørger – The Calling

Timmo Hendriks & Marcus Santoro ft. Able Faces – Salvation

Andrew Rayel ft. Sam Gray – Wild Feelings

RobbieG – Down On My Knee

Hook N Sling x Marlhy – Asking For A Friend

Disco Fries & HARBER ft. Luxtides – Nothing

KC Lights ft. Leo Stannard – Daydreamer

Tyga & Doja Cat – Freaky Deaky (R3HAB Remix)

NIIKO X SWAE ft. JRM – SAVE ME

Henri PFR & ROZES with KSHMR – Bed

Alex Pizzuti ft. SHIBUI – I Don’t Wanna Go To School

Sunnery James & Ryan Marciano and YAX.X ft. SABRI – You Got Me Calling

Nitti Gritti ft. Hadar Adora – Sex Drive

Sub Focus ft. Gene Farris – It’s Time

John Newman – Holy Love

Neptunica x Behmer x SARY – Stuck In My Head

Frank Walker, Sam Feldt ft. Zak Abel – Madness

Deorro, Los Tucanes De Tijuana & Maffio – Yo Las Pongo

