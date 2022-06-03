Powermix Playlist June 3 2022

Hour 1, 8PM:
Title – Artist
QUANDO QUANDO – THE AVENER & WALDECK F. PATRIZIA FERRARA
THE BELL – LISSAT
DO YOU WANT – CHARLES J
HOLIDAY – CHEESECAKE BOYS, BETTY LOVE
TOUCH ME – DISCO GURLS, THE SOUL GANG
NEW RULES – DUA LIPA
THE CLUB IS JUMPIN’ – ALOK
21 REASONS – NATHAN DAWE F. ELLA HENDERSON
RUN – BECKY HILL, GALANTIS & MELE
TOUCH ME THERE – KIM KAEY
CURIOUS – HAYLEY KIYOKO
ABOUT DAMN TIME – LIZZO
LET ME LOVE YOU – CALVO
WHAT ABOUT US – P!NK
AS IT WAS – HARRY STYLES
ALWAYS ON MY MIND – GUY SCHEIMAN, SAGI
EVERYBODY’S FREE – PIERO PIRUPA
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
ALONE – HALSEY F. STEFFLON DON
GONE (TAKE ON ME) – NILS VAN ZANDT x BACKLASH F. BASTI WOODS
BEAUTIFUL PEOPLE – CHRIS BROWN
YOUR LOVE IS MY DRUG – KE$HA
NOTHING IN THIS WORLD – PARIS HILTON
TIME AFTER TIME – CYNDI LAUPER
NEVER GONNA GIVE YOU UP – SOFTMAL, NYTRON
DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN, MAICKEL TELUSSA
SUMMER IN NEW YORK (SCHLAGERMIX) – SOFI TUKKER
DON’T STOP HOUSE MUSIC – LEANDRO DA SILVA, PITBULL
SAXO CUBANO – EDDIE AMADOR & DANY COHIBA
HUSTLIN – VASSY, CRAZIBIZA
SWEET DREAMS vs INDEEP vs LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE – EURYTHMICS, JAMES HYPE
HOLD MY HAND – LADY GAGA
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