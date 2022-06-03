Uncategorized

Powermix Playlist June 3 2022

McDizzle
June 3, 2022
2 min read

Hour 1, 8PM:

Title – Artist

QUANDO QUANDO – THE AVENER & WALDECK F. PATRIZIA FERRARA

THE BELL – LISSAT

DO YOU WANT – CHARLES J

HOLIDAY – CHEESECAKE BOYS, BETTY LOVE

TOUCH ME – DISCO GURLS, THE SOUL GANG

NEW RULES – DUA LIPA

THE CLUB IS JUMPIN’ – ALOK

21 REASONS – NATHAN DAWE F. ELLA HENDERSON

RUN – BECKY HILL, GALANTIS & MELE

TOUCH ME THERE – KIM KAEY

CURIOUS – HAYLEY KIYOKO

ABOUT DAMN TIME – LIZZO

LET ME LOVE YOU – CALVO

WHAT ABOUT US – P!NK

AS IT WAS – HARRY STYLES

ALWAYS ON MY MIND – GUY SCHEIMAN, SAGI

EVERYBODY’S FREE – PIERO PIRUPA

 

 

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

ALONE – HALSEY F. STEFFLON DON

GONE (TAKE ON ME) – NILS VAN ZANDT x BACKLASH F. BASTI WOODS

BEAUTIFUL PEOPLE – CHRIS BROWN

YOUR LOVE IS MY DRUG – KE$HA

NOTHING IN THIS WORLD – PARIS HILTON

TIME AFTER TIME – CYNDI LAUPER

NEVER GONNA GIVE YOU UP – SOFTMAL, NYTRON

DANCE TO THE RHYTHM – BLOCK & CROWN, MAICKEL TELUSSA

SUMMER IN NEW YORK (SCHLAGERMIX) – SOFI TUKKER

DON’T STOP HOUSE MUSIC – LEANDRO DA SILVA, PITBULL

SAXO CUBANO – EDDIE AMADOR & DANY COHIBA

HUSTLIN – VASSY, CRAZIBIZA

SWEET DREAMS vs INDEEP vs LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE – EURYTHMICS, JAMES HYPE

HOLD MY HAND – LADY GAGA

 

Did you miss Powermix, or want to hear it again?  You can listen to this show on your schedule, up to 14 days after it aired.

Just use C895 On Demand or the C89.5 App

McDizzle

View all posts

Add comment

You may also like

C89.5 Test Spin Logo
Uncategorized

Test Spin Playlist May 28 2022

IG: @c895radio / @gabe_mines | Saturday @ 7pm PT/Monday @ 11pm PT   —Test Spin Playlist for May 28th 2022— Hook N Sling x Marlhy – Asking For A Friend Shane Codd – Rather Be Alone Kyle Walker & Max Styler – Memories Of You...

Uncategorized

Full Groove playlist May 2, 2022

Here’s the playlist from Full Groove on May 2nd, 2022. Catch three hours of house (and some techno too!) every Monday night from 8-11pm. 8pm (Full Groove tracks) Jamie xx – LET’S DO IT AGAIN Galcher Lustwerk – Bansby Elliot Adamson...

Pet Membership
Save the Wave non-stop web stream
green Club 895 logo with $30/month price for joining
White and red clickable ad for BECU Bank Autoloans

Hey, come dance with us!

Sign up to get updates, event invites, and contest alerts from C-89.5.

Follow C89.5

Menu