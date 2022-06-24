Powermix Pride Edition Playlist 6-25-22

Hour 1, 8PM:
Title – Artist
CAN YOU FEEL IT – THE JACKSONS
YOUNG HEARTS RUN FREE – CANDI STATON
YOU MAKE ME FEEL – SYLVESTER
LIFE GOES ON – GEORGIE PORGIE
SO MANY MEN, SO LITTLE TIME – DA CLUBBMASTER
BORN THIS WAY – LADY GAGA
GIMMIE! GIMMIE! GIMMIE! – ABBA
WE ARE FAMILY – DIRTY DISCO F. JEANIE TRACY
I LOVE IT – KYLIE MINOGUE
CHA CHA HEELS – EARTHA KIT w/ BRONSKI BEAT
O’LAMOUR – DIRTY DISCO vs. ERASURE
COME AND GET YOUR LOVE – LIME
-end-
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
YOU’RE DISCO NEEDS YOU – KYLIE MINOGUE
MACARTHUR PARK – DONNA SUMMER
HIGH ENERGY – GUY SCHEIMAN, INAYA DAY
GO WEST – EAST END BOYS
GIVE ME PRAISE – BEAT JUNKIEZ
I BELIEVE – K LONDON POSSE
STAND UP – ELETROLUV
FINALLY READY – SHAPESHIFTERS F. BILLY PORTER
RISE UP – SUNKIDS F. CHANCE
PARTY WITH ME – CORTI & LAMEDICA
TAKE A CHANCE ON ME – WATERFRONT HOME
THE BEST – TINA TURNER
FLAMES OF LOVE – FANCY
NEW AGE – MARLON ROUDETTE
COMING BACK – MATT CONSOLA F. BRENDA REED
-end-
Did you miss Powermix, or want to hear it again? You can listen to this, and many other C89.5 shows on your schedule, up to 14 days after they air.
Just use C89.5 On Demand or the C89.5 App
Add comment