Powermix Playlist July 1, 2022

Hour 1, 8PM:
Title – Artist
WHERE DID YOU GO -JAX JONES F. MNEK
TINY DANCER – MARCO DEMARK F. CASEY BARNES
PAPARAZZI – LADY GAGA
JUST FINE – MARY J BLIGE
I FOUND YOU – THE WANTED
MEGAMIX – WHITNEY HOUSTON
IF U HAD MY LUV – DISCO GURLS
MAKE ME LOSE MY BREATH – GHOSTMASTERS
INTO THE GROOVE – DA CLUBBMASTER & TOM PULSE
FUNKY SALT – GHOSTBUSTERZ
DRESS – CHARLOTTE SANDS
DO IT TO IT – ACRAZE, CHERISH
ATTENTION – OMAH LAY, JUSTIN BIEBER
DON’T STOP MAKE IT POP – STEVE TOSI, NARI
-end-
Hour 2, 9PM:
Title – Artist
EVERYTIME I SEE U FALLING – DISCO GURLS
STAY ALIVE – DISCO GURLS
GET LUCKY – DAFT PUNK
DON’T CALL ME BABY – JOSE & KEGYI
SOMETHING NEW – AXWELL ^ INGROSSO
NOTHING IN THIS WORLD – PARIS HILTON
WE FOUND LOVE – RIHANNA F. CALVIN HARRIS
DOWNTOWN – EMMA BUNTON
DJ GOT US FALLING IN LOVE – USHER
BAD ROMANCE (SCHLAGERMIX) – LADY GAGA
WHAT YOU WAITING FOR? – GWEN STEFANI
LOVE ME LIKE YOU DO – ELLIE GOULDING
SKIN – CHARLOTTE
SHOW ME LOVE – ROBIN S
-end-
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