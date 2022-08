Powermix Playlist August 19th, 2022

Hour 1, 8PM:

Title – artist

BREAK MY SOUL – BEYONCE

MOST PRECIOUS LOVE – BLAZE P. UDA F. BARBARA TUCKER

A DEEPER LOVE – ARETHA FRANKLIN

FOOLIN’ – TRACKSUIT SOCIETY

4 SOUNDS – STEFANO RANIERI

SO GOOD – TWO SUNS, DJ RED & SIOBAHN JONES

CIRCLES – DIN JAY, IVAN JACK

DAZZLED – ANALOG PEOPLE IN A DIGITAL WORLD F. NINA MIRANDA

TIME TO GROOVE – MAJESTIC F. NONO

GROOVEJET – LISSAT & VOLTAXX

CAN’T STAY AWAY – DARIN

SELF CONTROL – KENDRA ERIKA

WAITING 4 TONIGHT – DISCO GIRLS

STAY WITH ME – CALVIN HARRIS, JUSTIN TIMBERLAKE, HALSEY, PHARRELL

Hour 2, 9PM:

Title – Artist

PHYSICAL – DUA LIPA

BAD ROMANCE – LADY GAGA

SO CRAZY – LEANDRO DA SILVA

THIS FEELING – L’TRIC

DON’T STOP THE PARTY – PITBULL F. TJR

C’MON – KE$HA

ONLY GIRL (IN THE WORLD) – RIHANNA

GROWN WOMAN – BEYONCE

COCONUTS – KIM PETRAS

DANCING ALONE – AXWELL ^ INGROSSO

FERRARI – JAMES HYPE & MIGGY DELA ROSA

JUST CAN’T GET ENOUGH – DEPECHE MODE

SUNNY DAYS – ARMIN VAN BUUREN F. JOSH CUMBEE

ONE MORE TIME – ARMIN VAN BUUREN F. MAIA WRIGHT

I CAN’T GO FOR THAT – MARK KNIGHT & GENE FARRIS