C895 Top 89 Countdown of 2022 – FULL LIST!

Did you miss part of the C895 Top 89 Countdown of 2022? Or just need to check again where your favorite track of the year ranked?

Check out the full list from our NYE countdown, including extras!

Happy New Year and thanks for listening to C895, here is to a music filled 2023!

1. Kx5 “Escape” (ft. Hayla)

EX. #1 of 2021 ATB X Topic X A7S “Your Love (9PM)”

2. Diplo & Miguel “Don’t Forget My Love”

3. Tiësto & Ava Max “The Motto”

4. Oliver Heldens x Anabel Englund “Deja Vu”

5. Harry Styles “As It Was” (Prochain Remix)

6. Kim Petras “Future Starts Now”

7. James Hype (ft. Miggy Dela Rosa) “Ferrari”

8. Alesso (ft. Zara Larsson) “Words”

9. Ed Sheeran “Bad Habits” (Kue Remix)

EX10 Sofi Tukker “Original Sin”

10. Shane Codd “It Ain’t Right”

11. Alesso & Katy Perry “When I’m Gone”

EX12 Years & Years “100% Pure Love”

12. Audien (ft. Cate Downey) “Wish It Was You”

13. Tiësto (ft. Charli XCX) “Hot In It”

EX14 Joel Corry & Tom Grennan “Lionheart” (Fearless)

14. Swedish House Mafia (ft. Connie Constance) “Heaven Takes You Home”

15. Beyoncé “Break My Soul”

16. Alok x Ella Eyre x Kenny “Dope Deep Down”

EX17 Lena Leon “Spiral”

17. Sofi Tukker “Summer In New York”

EX18 Ownboss & Fast Boy “Left & Right”

18. Lil Nas X “That’s What I Want”

EX19 Coldplay feat. BTS My Universe (The Suga Mix)

19. Elton John & Dua Lipa “Cold Heart” (Pnau Remix)

EX20 Reve “Whitney”

20 Joel Corry (ft. Mabel) “I Wish”

21 Jax Jones x MNEK Where Did You Go

EX21 Charli XCX “Used To Know Me”

22. ÖWnboss x Sevek “Move Your Body”

23 Meduza (Ft. Hozier) “Tell It To My Heart”

EX24 Megan Thee Stallion & Dua Lipa “Sweetest Pie”

24. Loud Luxury “These Nights”

25. John Summit (ft. Echoes) “Human”

26. Regard x Years & Years “Hallucination”

EX27 Coco & Breezy (ft. Tara Carosielli) “Just Say”

27. David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson “Crazy What Love Can Do”

28. MK & Burns (ft. Teddy Swims) “Better”

29. Latto “Big Energy”

EX30 Kx5 Take Me High

30. Anabel Englund “Midnight Rapture”

31. Tiësto & Karol G “Don’t Be Shy”

32. Elton John & Britney Spears “Hold Me Closer”

EX33 Gabry Ponte, R3HAB, Timmy Trumpet “Call Me”

33. Benny Benassi & Anabel Englund “Lightwaves”

34. Meduza x James Carter (ft. Elley Duhe & Fast Boy) “Bad Memories”

3.5 David Guetta & Bebe Rexha “I’m Good (Blue)”

EX36 Luude (ft. Colin Hay) “Down Under”

36. Becky Hill + Galantis “Run”

37. Fred Again “Billie (Loving Arms)”

EX37 Icona Pop & Ultra Nate “You’re Free”

38. Sofi Tukker & John Summit “Sun Came Up”

39. Diplo, Paul Woolford, Kareen Lomax “Promises”

40. Steve Aoki & HRVY “Save Me”

EX41 Nicky Romero x GATTUSO x Jared Lee “Afterglow”

41. Joel Corry & Becky Hill “History”

42. Acraze (ft. Cherish) “Do It To It” (Tiësto Remix)

43 Kah-Lo Drag Me Out

44 Lodato & Janice Robinson Dreamer

45 Ed Sheeran Shivers (Ofenbach Remix)

EX46 Stash Konig & Morgan Harvil Numb

46 Just Kiddin Change My Mind

47 Zedd, Maren Morris & Beauz Make You Say

48 Regard x Kwabs Signals

49 Armin van Buuren One More Time (ft. Maia Wright)

50 Sam Smith & Kim Petras Unholy (Disclosure Remix)

EX51 Vassy, Bingo Players, Disco Fries Pieces

51 Swedish House Mafia with The Weeknd Moth to a Flame

52 Lizzo About Damn Time (Kue’s Star Mountain Remix)

53 Sigala & Talia Mar Stay The Night

54 Shane Codd Rather Be Alone

EX55 Alok, Sigala, Ellie Goulding All By Myself

55 Armin van Buuren & Sam Gray Human Touch

56 HBz, Anna Gray, Agent Zed Aloha Hey

57 John Newman Waiting For A Lifetime

EX58 Tiësto & Tate McRae 10:35

58 Illenium & Teddy Swims All That Really Matters

59 Krewella x Beauz Never Been Hurt

60 Joel Corry x Jax Jones Out Out (ft. Charli XCX & Saweetie)

61 Warren Dream About U

62 Dom Dolla Miracle Maker (ft. Clementine Douglas)

EX63 Charli XCX Beg For You (Ft. Rina Sawayama)

63 Seamus D Like That

64 Kate Bush Running Up That Hill (SGT Slick Remix)

65 Gryffin & OneRepublic You Were Loved (The Him Remix)

EX66 Mary J. Blige Family Affair (David Guetta Remix)

66 TELYKast Unbreakable (w/ Sam Gray)

67 Calvin Harris Stay With Me (w/ Justin Timberlake, Halsey, & Pharrell)

68 Alok & Bastille Run Into Trouble

EX69 Ilira Clean Break

69 Neiked x Mae Muller x Polo G Better Days (Regard Remix)

70 Audien Drifting Away (ft. Joe Jury)

71 Sam Feldt Follow Me (Ft. Rita Ora)

72 Joel Corry x David Guetta x Bryson Tiller What Would You Do

73 Gayle abcdefu (ONEDUO Remix)

74 Niiko x SWAE Typical Love

EX75 Regard x Drop G No Love For You

75 TELYKast Body To Body

76 Charli XCX Good Ones (Joel Corry Remix)

EX77 Southstar I Miss You

EX77 Dom Dolla Strangers

77 Martin Garrix, Dallas K & Sasha Alex Sloan Loop

EX78 Punctual Do It All Again (Ft. Jordan Shaw)

78 Gryffin & Olivia O’Brien Caught Up (Zack Martino x Leondis Remix)

79 David Guetta vs Benny Benassi Satisfaction

EX80 Becky Hill Remember

80 The Weeknd Sacrifice (Swedish House Mafia Remix)

81 Two Friends Wish You Were Here (ft. John K)

EX82 Marshmello x Khalid Numb (KC Lights Remix)

82 Dillon Francis & Illenium Don’t Let Me Go (ft. Evan Giia)

83 Onerepublic I Ain’t Worried

EX84 Breathe Carolina The Ride

84 Oliver Heldens I Was Made For Lovin’ You (ft. Nile Rodgers & House Gospel Choir)

85 Eliza Rose B.O.T.A. (Baddest Of Them All)

EX86 DVBBS & Icona Pop Do It Anyway

86 Jonas Blue & Why Don’t We Don’t Wake Me Up

EX87 R3HAB X Lukas Graham Most People

87 Afrojack & Black V Neck Day N Night (ft. Muni Long)

88 MK x Paul Woolford Teardrops (ft. Majid Jordan)

89 Mau P Amsterdam